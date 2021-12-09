果真是人算不如天算？民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案剛冒出來時，網路上一度盛傳這是為了轉移蔡英文「論文門」的最新發展、圍魏救趙之計，不料林秉樞案後來的發展越來越驚異，還連環爆出網軍案外案，轉了「論文門」的方向卻把公投也拖下水。

在府院黨鋪天蓋地的空襲下，4大公投案原先正往「不同意」多於「同意」方向發展，但隨著高嘉瑜案扯出綠營網軍醜聞，中間選民的質疑及年輕選民的失望，確實又讓公投湧現拐點。

為了穩定軍心，民進黨祕書長林錫耀說「我們哪有錢可以養網軍！」這話絕對又會在民進黨的鬼話幹話排行榜上記上一筆，因為說民進黨沒有也沒錢養網軍，就跟蔡英文說完全執政後要「謙卑、謙卑、再謙卑」、「民進黨是個古意的政黨」一樣，簡直是睜眼說瞎話，看扁台灣人智商！

民進黨當然沒有在「明帳」上養網軍，但從農委會編列1450萬預算雇小編回擊輿情，到行政院發言人室幕僚被抓包製作攻擊在野黨的圖卡等事件，都是大剌剌地用人民的納稅錢來遂行政黨目的，更不用說在各種網軍互通的暗帳上，民進黨早已超越以前罵國民黨的「國庫通黨庫、黨庫通內庫」了。

綠營網軍的惡行近年一再曝光，從卡神楊蕙如、行政院發言人丁怡銘、親綠寫手林瑋豐，再到尊稱段宜康為「老大」的林秉樞、惡言恐嚇高嘉瑜的「台獨機關槍」李柏璋等，一而再，再而三的事實證明，綠營網軍無所不在，而且有人指揮調度，專門在關鍵時刻針對特定議題與人物造謠帶風向，替執政當局與綠營權貴文過飾非，打擊政敵，甚至成為對內鬥爭的工具。

民進黨有沒有養網軍，想必賴清德最是感同身受，而民意之憤在公投最後階段會如何反應，很快就有答案。