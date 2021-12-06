上周大陸的「滴滴出行」宣布要從美國紐約交易所啟動下市，改到香港掛牌，其代表的意義及未來的影響，值得各界注意。

滴滴是全球最大的叫車平台，在大陸就已擊敗過全球叫車平台先驅的「優步」（Uber），活躍用戶數超過3億多，遠遠超越優步的1億多，滴滴也曾被視為是大陸科技與新創領先其他國家的代表作。

去年6月底，滴滴在美國掛牌上市，募資40億美元，被視為繼阿里巴巴之後，另一個成功在美掛牌的大陸科技企業。不過，讓外界意外的是，滴滴掛牌不到2天，大陸網信辦就以「資訊安全」為由，祭出了多項懲罰，半年後滴滴終於認清現實，決定下市回香港掛牌。

滴滴會出問題，主要是未察覺中美之間的關係、氣氛早已迥異於幾年前，中美敵對情勢有增無減，雙方對所謂的資訊安全與保密採取更保守、嚴格的標準。

美國在川普政府時期，以避免中方掌握美國人的數據資料等資安為由，強制要求中企色彩的TikTok賣掉，大陸也為避免機密資料被「看光光」，禁止有許多攝像頭的特斯拉汽車進入軍營等機密處。

因此，號稱可掌握許多民眾、甚至包括官員行蹤的滴滴赴美上市，在必須由美國監管、甚至有義務提供公司資訊數據給美方單位的情況下，大陸當然要出手阻擋；更別提官方早已警示勸阻，滴滴仍執意赴美上市的作法，顯然是心存僥倖，以為低調上市造成既成事實即可過關，結果惹惱官方，受到嚴懲並不意外。

經此事件後，大陸科技企業赴美掛牌勢必會大幅減少、甚至全面凍結；更值得注意的是：中美在此較勁的過程中，是否會在有意無意間，把中美推向「金融脫鉤」？