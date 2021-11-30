民進黨籍立委高嘉瑜被煤體爆料遭到男友家暴，引發社會高度關注。平日在國會殿堂上發言犀利的高嘉瑜，竟然會受到如此殘忍的對待，頗令人意外。

報導指出，她不但全身多處受傷，甚至曾近乎被「軟禁」在飯店內2天，外界除了疼惜不捨，也感到相當不可思議。畢竟她連續2天沒有出現，難道立委辦公室的工作人員不曾發覺有異嗎？而她自己或是好友閨密為什麼當下沒有發聲或求救呢？

根據衛福部在今年進行的大規模調查顯示，國內18歲到74歲的婦女中，每5名婦女就有1人一生中曾遭受親密伴侶的暴力對待；在各種暴力型態中以「精神暴力」占最多數，比率高達16.76 %，肢體暴力7.97 %，經濟暴力7.20 %、性暴力4.85%、跟蹤騷擾4.80%。其中，經濟暴力、性暴力和跟蹤騷擾都有增加的趨勢。

專家指出，家暴受害者在精神上的折磨會慢慢積累，即使有時沒有意識到痛苦，然而，長期下來仍會對其身心健康、人際關係等產生重大影響。

蔡英文總統在2016年上任時曾明確表示：「強化社會安全網是新政府要承擔的事」，到了2020年連任時又進一步承諾「要把社會安全網的漏洞補起來」，然而，蔡英文上任已超過5年，治安卻快速沉淪，社會案件頻傳，且手段越來越凶殘，發生在親密關係中的家暴事件更日以繼夜啃噬著受害者的精神和心靈、威脅著他們的人身安全。

連堂堂立委都會遭到家暴，無法得到適時的幫助，顯然蔡英文的社會安全網接不住「港湖女神」高嘉瑜，遑論眾多躲在角落、噤聲隱忍的受害者，其處境是何等可憐而危險，蔡英文看到了嗎？