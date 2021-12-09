中二補選之戰有沒有被網軍攻擊？ 顏寬恒親曝答案

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，衍生網軍案外案。今(9日)有媒體詢問台中市第二選區立委補選的國民黨候選人顏寬恒，「林秉樞對高嘉瑜施暴案扯出綠營網軍爭議，選舉到現在有沒有心有戚戚焉？怎麼看待這事件？」顏回應，「有沒有網軍在攻擊顏寬恒？有沒有網軍在這場補選裡面做一些攻擊、捏造、誹謗、造謠？我想是有的」。

顏寬恒今下午受訪時表示，對於高嘉瑜遭遇替她感到不捨，也覺得這非常不應該，至於網軍部分大家都很清楚，哪一個政黨派系有多少網軍，網軍頭是誰，根據媒體追蹤報導，其實都很清楚。

顏寬恒提到，「有沒有網軍在攻擊顏寬恒？有沒有網軍在這場補選裡面做一些攻擊、捏造、誹謗、造謠？我想是有的」，所以在這樣子不對等狀況下，距離補選投票日，接下來大概還有一個月時間，這場選舉希望大家能夠用正面看待，幫我們解釋網軍有多少的攻擊，也請媒體朋友幫我們來查清楚。