一名媽媽近日匿名發文替兒子徵女友，稱31歲的兒子沒有任何工作經驗，但在校成績優良、貼心又懂事，至今都像小時候一樣，要跟她一起洗澡、一起睡覺，看著兒子怕黑又不會煮泡麵，讓她忍不住擔心自己過世後，兒子該怎麼辦？因此決定誠徵「接班人」，可以代替她好好照顧兒子。奇葩貼文引起網友熱議。

一位女網友近日在《匿名公社》上發文表示兒子今年31歲了，很貼心也很懂事，在校期間的成績都非常優異，但因為當年夫妻倆離婚後，兒子跟了她，長年缺乏父親的教育，加上她本身對兒子寵愛有加，所以只要她不在身邊太久，兒子就會焦躁不安，她並強調兒子絕對沒有自卑或其他疾病的問題。

這位媽媽接著說，兒子至今都還像小時候那樣，一定要抱著媽媽睡才肯睡覺，洗澡也一定要跟她一起洗，加上他到現在都沒有任何工作經驗，讓她真的很擔心，萬一自己哪天離開人世了，兒子該怎麼辦呢？他連泡麵都不會泡，又那麼怕黑，因此想替兒子徵女友，「希望有個好女人可以接替我好好照顧他」。

貼文引起網友討論，不少人認為原PO首先應該要訓練兒子獨立，過度寵愛是在害他，除非媽媽有足夠的財力找好保姆照顧兒子一輩子。「除非妳有足夠的存款可以辦信託養他到老，不然請訓練他獨立。妳這是在害他，請不要想找別的女孩來替妳扛責任」、「妳這是在害他吧？31歲了沒工作經驗，還跟妳一起洗澡，自己生活都有問題了，哪有女生願意跟他在一起」、「這也太誇張了」、「這應該是找保姆？」