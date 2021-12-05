一名駕駛今上午9時許行經三峽區中正路一段前，2歲男童突然衝出馬路，害她差點撞上，駕駛慶幸當時沒開得很快，否則後果不堪設想，並將行車紀錄器PO在「我是三峽人」臉書社團，新北三峽警分局網路巡邏發現介入調查，男童母表示，兒子在門口玩耍，一不注意跑到車道，發現後立即抱回家，警方依兒童及少年福利法規定通報社會局了解查處。

三峽派出所所長鄧博元表示，分局今上午發現民眾在社群網站貼文，呼籲民眾應注意孩童及行車安全，隨即主動介入了解，並查訪得知幼童及家長身分，依兒童少年福利法規定，通報社會局進行了解處置，呼籲家中有孩童的家長，對於孩童的動向要特別注意，尤其在路邊玩耍，更應注意小朋友的安全，以避免發生交通事故。

警方指出，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年的人，不得使兒童獨處於易發生危險或傷害之環境；對於6 歲以下兒童或需要特別看護的兒童及少年，不得使其獨處或由不適當之人代為照顧。

若有違反兒少法第51條情事，可通報當地縣市政府社會局（處）或撥打113保護專線，由主管機關介入處理，得依該法第99條規定處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。