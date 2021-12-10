警方搜索湯嫌住處時，發現桌上1本義大利比薩斜塔的旅遊書，卻內藏毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方於湯嫌住處起獲大批毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方溯源追查43歲湯姓藥頭其苗栗頭份住處，搜索時發現桌上1本義大利比薩斜塔的旅遊書，卻翻不開，經鑰匙打開，赫見裡面塞滿毒品成「毒品保險箱」，當場起獲海洛因及安非他命毒品，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

「毒品藏書中！」警方指出，湯姓藥頭透過通訊軟體與藥腳聯繫，交易毒品時約定在旅館或將毒品藏放菸盒內給買家，湯男更異想天開，模仿電影販毒橋段，在「書本保險箱」內藏毒，於其苗栗住處桌上有1本義大利比薩斜塔的旅遊書，小型書本保險箱內，竟有分裝好小包的海洛因及安非他命毒品。

台中市刑大偵二隊指出，今年5月追查1件販毒案件，湯嫌為躲避警方追緝「狡兔三窟」，在台中及苗栗有4處租屋處，日前持搜索票於李嫌車上及租住處，起獲海洛因9包（淨重13.2公克）、安非他命15包（淨重176.63公克）、毒品吸食器1組、大量空分裝袋、電子磅秤2台、書本型保險箱1個、不法所得4萬9000元、手機4支等不法證物。

警方呼籲毒品為萬惡之源，全民公敵，販賣毒品最重可處死刑、無期徒刑；湯嫌以為自己將毒品藏在書中，一定萬無一失，但仍難逃警方法眼，全案依違反毒品危害防制條例移送台中地院偵辦，經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依法提起公訴。

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