桃園市平鎮區6日發生兒子砍死媽媽的逆倫血案，31歲曾姓男子是單親家庭，與63歲媽媽同住，因他罹患嚴重精神疾病，6日上午6時48分，突然拿菜刀追著媽媽，並直接以菜刀往媽媽的頭上砍，造成她當場死亡。警方獲報到場，曾男行凶後也持菜刀自殘導致滿身是血，還試圖從4樓住家往下跳被制止，隨後在警方戒護之下強制送醫，目前人已帶回派出所正在製作筆錄當中。

死者為63歲陳姓女子，因為丈夫很早過世，獨自拉拔身為獨子的曾男長大，據了解，曾男因為罹患嚴重精神疾病，曾多次有失控的情形，6日一早他疑似病況發作，表示聽到有聲音說要殺媽媽，也說有一團黑影附身在媽媽身上，於是他衝進廚房拿起菜刀追著媽媽，附近鄰居都聽到大聲的呼救聲趕緊報警，但警方與消防隊破門而入已經晚了一步，陳婦已經躺在血泊中當場死亡。

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