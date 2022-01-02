30歲「鐵肺歌后」鄧紫棋和造型師富二代男友Mark交往5年，前陣子卻傳出分手，鄧紫棋特地硬起來澄清：「各位別吃瓜了，沒營養」駁斥情變。而她跨年前夕又更新動態，竟是一則多達千字的長文，回顧2021年的點滴，坦言曾迷惘到崩潰痛哭，吸引眾多星友、網民打氣，男友Mark也現身留言，卻反被網友罵翻。

鄧紫棋去年12月31日在社群平台感性地寫下：「2021是我重新找回自己的一年。」她憶起2019年離開前東家，一度不知道路該怎麼走；2020後半年在酒店寫了一曲《孤獨》，原本以為抒發就好，這種心情卻一直延續到2021年中，「確實有很長一段時間，我連在自己曾經最喜歡最有自信的舞台上，我都找不到平安。內心長期是波濤洶湧的狀態。」

鄧紫棋承認再也無法在人前強裝自信和歡樂，在姐妹群組淚崩呼救，從凌晨12點哭訴到早上5點，聊完後一切雖沒比較好，但開始面對真實的自己後，近幾個月狀態逐漸好轉，點名感謝團隊及好友，其中包括Mark，被指為男友Mark.

鄧紫棋這篇文章釣出演藝圈好友歐陽娜娜、陳慧敏、鍾舒漫等人留言鼓勵，男友Mark也浮出水面用英文寫道：「Can someone translate to English？（可以翻譯成英文嗎？）」文末還加了一個哭笑不得的表情貼圖，未料這句話被部分網友批評，認為他看得懂中文還要這樣刷存在感，不禁大呼：「你自己不會翻譯嗎？」、「能不要裝嗎？」意外掀起鍵盤戰。