郭書瑤（左）和莫莉在《再說一次我願意》中飾演閨蜜。（張鎧乙攝）

郭書瑤（瑤瑤）和莫莉5日出席主演新片《再說一次我願意》媒體茶敘，瑤瑤在電影裡被陷入無限迴圈的蔡凡熙使出各種招數求婚，戲外的她，則沒有理想中的求婚場景，認為只要是對的人都可以，曾跟歷任男友聊過婚禮，但目前都沒被真正求過婚，並表示「結婚生子」已從她的人生清單上移除。

瑤瑤在片中為了和蔡凡熙的戀情進展傷透腦筋，幸好身邊總有「最甜閨蜜」莫莉作為後盾，2人因戲結緣變成好友，今還意外發現都想在迪士尼辦婚禮，瑤瑤說自己還曾經查過費用，大約1、200萬台幣，希望有米奇、米妮陪在身邊，莫莉立刻表明自己也是迪士尼控，「我想扮成阿拉丁和茉莉公主，坐飛毯出場」，被建議以後可以一起辦婚禮。

不過瑤瑤也哀怨表示最近身邊都只有女生圍繞，不僅沒有好桃花，就連爛桃花都沒有，之前朋友幫忙介紹某個高帥男，結果她一看照片就雷達大響發現是同志，還透露拍完《未來媽媽》後，就沒把結婚生子寫在人生清單上，現在一切順其自然，「如果遇到要結就結，但沒有一定要，運氣好在一起一輩子，但終究有一個人會先走；運氣差一點，要去照顧另一半，不如一個人」，也已跟媽媽說好會把自己照顧好。

再被問及是否曾和另一半玩過角色扮演，莫莉笑曝會扮警察搜身臨檢，「我們來身體檢查」，瑤瑤則曾和男友各自裝扮完再錯開時間到夜店，看誰先找到彼此，她私下也很注重生活情趣，記者笑說以為是「身體情趣」，她點頭認：「也是啊！」認為人的安全感就是來自被擁抱，自曝常和女性朋友親親抱抱，對於女女吻也不忌諱。莫莉聽到後立刻喊「破億我們就喇舌」，瑤瑤也秒回：「那妳跟蔡凡熙喇舌啦！」

莫莉認為這次和瑤瑤合作壓力相當大，「人家得過金馬」，瑤瑤則回想莫莉的殺青戲，情緒很重卻哭不出來，莫莉忍不住問瑤瑤：「我就已經演不出來了，為什麼妳還在睡覺？」瑤瑤提醒莫莉「演情緒戲時，要懂的『放掉』」，也半開玩笑說：「我沒辦法幫妳，只好睡覺。」最後瑤瑤拍攝前刻意抱抱對方，讓莫莉突然感到放鬆，情緒就出來了。該片1月19日上映。