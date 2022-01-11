卜蜂董事長鄭武樾今日表示，2021年是很不正常的一年，又有新冠肺炎疫情、又有原物料的漲價，卜蜂原本2021年表現還不錯、營業額創新高，不過受到政府控制物價影響，每股獲利(EPS)還不到6元，卻也差強人意。有關於通膨的議題，鄭武樾認為，全世界物價都是上漲的趨勢，如果不反映在價格上確實也很困難。

鄭武樾指出，現在是不尋常的狀況，氣候變遷影響大宗物資產品，美方有時候乾旱、有時候暴風雨，在不穩定的情況下玉米、黃豆都不可預測，他認為，未來玉米與黃豆要便宜不會很大期望持平在高價位，船運要跌價也沒那麼簡單。

鄭武樾認為，通貨膨脹是全球都面臨的議題，一直壓抑是很困難，蔬菜上漲，豬、雞、蛋價都應該要漲，售價要合理調漲，如果一直壓價，未來反彈更大。

黃小玉價格狂飆，玉米價格去年翻倍、黃豆漲幅60％，卜蜂確實有調整價格，2021年全年飼料約漲0.9元、今年1月有漲0.6元，約3％到4％，目前農曆年前都不會漲，不過他認為，原物料價格還是會持高檔，至於過年之後，飼料是否還要續漲，鄭五樾則要看原物料上漲情形。

有關於卜蜂年終獎金和加薪幅度？卜蜂表示，薪資調整幅度大約是2％到3％；年終獎金維持在1.5到2個月。

展望2022年，鄭武樾說，對於員工和股東來說，卜蜂還是要持續成長，不斷投資創造各種新產品及就業，近期也規劃跨入素食，希望透過擴展不同產品線及通路優勢增添營運動能。