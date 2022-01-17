隨著春節將近，不少品牌應景推出超值福袋，開箱時刻總是令人充滿期待，不過也有人沒這麼好運，有網友日前花了1688元購買白爛貓福袋，沒想到內容物竟然發霉，日曆還是去年的，坦言感覺有夠差！

原PO在PTT八卦板發文表示，最近購買了白爛貓1688元的福袋，沒想到收到了一個發霉的盒子，以及一本「2021年」的日曆，自嘲「是中大獎了嗎？」雖然有聯絡上客服反映，但等了3天沒有回應，「自己一直都蠻喜歡白爛貓的，但是這次的福袋購買體驗真的有夠差」，也好奇有沒有人也買到同樣狀況的福袋？

民眾開箱白爛貓福袋，發現收納盒已經發霉。（圖／翻攝PTT）

福袋中的日曆居然是2021年，讓苦主看傻眼。（圖／翻攝PTT）

貼文一出引起網友熱議，不少人笑說「都寫白爛了你還想怎樣」、「2021日曆!幫QQ」、「阿就白爛阿，這樣還不夠白爛？」、「最好笑的就是都2022，沒想被推滯銷品」、「真的有夠白爛XD」、「送2021有夠北爛欸，直接拿掉感覺都比較好」。

也有網友看了內容物，認為福袋價格太貴，「好爛喔，發霉加上去年的日曆...還要1688？」「這樣全部要1688？不知道該說你佛還是盤...」、「這就算是2022的也不值1688吧」、「很明顯是庫存…還完全沒有1688的價值」、「果斷拿去退 這擺明當大家盤子」。