搶攻最長農曆年假商機， 台北凱達大飯店推出「金虎滿福迎新春」住房專案，農曆春節期間（除夕至初五）每房4888元起，大方贈送市價5千元以上的福袋，包含2客早餐、2張晚餐券、精選紅酒、精美購物袋以及依住房人數提供每位500元之消費抵用券等超值好禮。3人房、4人房再另外加送1張「台彩新春刮刮樂」，讓旅客試手氣、刮出好運。

長達九天的春節假期就該好好放鬆，台北凱達大飯店邀民眾和家人來共享難得的天倫之樂，吃好住好外，走春還可到龍山寺祈福、古色古香的剝皮寮、融入文青風的大稻埕，以及隱藏於華西街夜市內，米其林必比登推薦的「小王清湯瓜仔肉」品嚐招牌「黑金滷肉飯」，輕鬆感受新潮與懷舊交織的台北風貌，讓旅程更精采。

總被當「喜事邊緣人」的屬虎朋友們，今年出運囉，台北凱達大飯店特別為屬虎的朋友們推出「虎你最旺．三天兩夜」住房專案，農曆春節期間（除夕至初五）每晚只要2844元起，專案贈送捷運一日票、依住房人數提供每位500元之消費抵用券，生肖屬虎的朋友們再享升等「豪華客房」之好康（每日限量5間）。