任職國籍航空公司的日籍機師，因違反居家檢疫規定遭罰20萬元，由於該機師人在國外，行政執行署台北分署已扣押其薪資帳戶20萬元，將等下個月執行文書完成送達，若該機師仍未繳納罰鍰，台北分署將依法收20萬存款，清償本案罰鍰。

這名年約50餘歲的日籍機師，是於去年2月26日2度擅離居檢處所，違反「國籍航空公司機組人員入境健康聲明暨居家檢疫通知書」所載規定事項「除執行飛航任務（限派飛長程航班）外，應留在居家檢疫地點，不得外出」，經交通部去年6月裁處他20萬元罰鍰，並於去年11月間移送台北分署執行。

台北分署調查發現，該機師去年5月即已出境，其後更以傷病為由，向其任職航空公司申請自8月21日起留職停薪，故無薪資可供執行。但台北分署追查發現他的銀行薪資帳戶，於去年11月核發執行命令扣押在案。

台北分署表示，該機師人在日本，相關執行文書需向日本送達，囿於國際郵包班機受全球疫情影響減少，預計今年2月始能取得該機師收受送達之證明文件。台北分署將等確認機師已合法收受執行命令，卻仍拒不繳款，會依法收取該存款，以清償本案罰鍰。