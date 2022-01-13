喜迎虎年，遠傳大方送出總價值千萬元紅包好禮，1月15日起，參加新春紅包抽獎活動，申辦指定資費手機最高加碼折8888元，遠傳獨家三星旗艦新機Galaxy S21FE5G、iPhone13全系列及多款熱銷5G機款，最低0元購機。

1月15日至2月28日，消費者於活動網頁參加新春紅包抽獎活動，不但有機會獲得只送不賣的遠傳虎年新春紅包袋，還有機會抽中666元、888元、1688元、以及最高8888元的手機加碼折價券，針對vivo、Sony、ASUS、小米、以及OPPO五大品牌指定機款，另有指定品牌獎最高1688元折價券，申辦遠傳心5G月付999以上資費即可使用，紅包大放送人人有獎。

搶攻新年換機潮，多款熱門5G手機搭配遠傳新春加碼折價券可0元購買，包含iPhone13全系列、vivo V23系列、小米11T系列、ASUS ZF8系列、OPPO Reno6/6Z、Sony Xperia1III/5III等。

本月甫登台的遠傳獨家Samsung Galaxy S21FE5G，遠傳更強勢推出總價超過8000元的6大獨家上市好禮，即日起至2月28日，搭配5G資費即送遠傳特製限量版33W PD快充（價值1090元）、遠傳friDay影音30天暢看優惠、新戶享Google Play購物金150元、舊機換新機加碼折2000元、VIP續約5G1399以上資費再折3000元（簽約30/36個月）、還可享加購Galaxy Watch4系列現折2000元。

買iPhone13再享超值新春福袋，來遠傳直營門市只要888元就可帶走總價近3000元的新春福袋，內含抗藍光玻璃保護貼、台塑生醫抗菌防護六件組以及台塑生醫抗菌噴霧，保護手機也保護健康，更多福袋可至現場選購。