微風百貨推出600份超值福袋，今（20日）一早於Breeze Rewards微風錢包Breeze Pay線上享樂券開搶，立即湧入千人在線，短短不到1小時即全部售罄，完成還可享有「福袋加碼抽」抽獎資格，把價值159萬9000元VOLVO XC40 T3 Momentum開回家。

微風緊急追加，特別與松山慈祐宮合作，直接替消費者準備錢母，即起只要憑微風積點禮遇會員，單筆消費滿666元，可獲得「虎爺開運招財錢母」，替消費者祈福招財。

微風Ｘ松山慈祐宮虎爺開運招財錢母。（微風提供）

而沒搶到福袋沒關係，還有線上登記排名賽，Breeze Rewards寵愛會員即起至2月16日，累計消費滿 2萬元，即可參加線上登記排名賽，獲得 SAMSUNG Galaxy Buds 抽獎資格，累計消費前7名之會員，即可獲得依序獎項，有 SAMSUNG 8K QLED55”、SAMSUNG Galaxy Z Fold2、SAMSUNG Galaxy Watch，消費累計金額越高，直接獲獎機率越大。