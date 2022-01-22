桃園疫情爆炸 鄭文燦暫停走春發福袋 12:452022/01/22 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園疫情爆炸，桃園市長鄭文燦22日出席市政行程，表示將停止發放福袋。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園疫情爆炸，桃園市長鄭文燦22日出席市政行程，他說，往年走春會到宮廟發放福袋，今年因疫情影響停止發放福袋，將直接提供給廟宇，另也透過鄰里系統發送給市民。 鄭文燦說，原則上往年都會走春祈福，到廟宇發送福袋，但今年都會停止。他說，過年的時候仍要減少群聚，因此會把福袋發送給各廟宇，另外也會透過市府的系統，將福袋發送到市民手上。 疫情升溫 嘉義市政府取消春節廟宇發送紅包 台南赤崁樓走春 虎爺特展添亮點 #新冠肺炎 #福袋 #廟宇 #桃園疫情 #鄭文燦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微風福袋秒完售 緊急追加第2波「開運錢母」 19:492022/01/20 生活 迎接春節檔期 屏東百貨業者摩拳擦掌祭優惠 18:452022/01/19 生活 桃園可怕傳播鏈持續燒 鄭文燦：恐再增1千人隔離檢疫 09:312022/01/19 生活 解隔離前爆確診 鄭文燦：居隔圍堵有必要 04:102022/01/21 焦點要聞 桃園很多個案居隔、解隔確診 鄭文燦：代表社區風險降低 09:392022/01/20 生活 桃園走春6步道 虎年健步如飛 04:102022/01/22 地方新聞 虎年新氣象 出遊走春保障要有 22:212022/01/21 財經 走春兼看屋 建案不打烊 04:102022/01/22 財經焦點 百貨福袋 好運攏虎你 04:102022/01/19 時尚消費 屏東燈節正式點燈 3大燈區48座燈飾將成走春新景點 21:472022/01/21 生活 亞旭群聚再加10確診 鄭文燦：全面採檢逾1萬人 10:202022/01/22 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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