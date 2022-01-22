桃園疫情爆炸，桃園市長鄭文燦22日出席市政行程，他說，往年走春會到宮廟發放福袋，今年因疫情影響停止發放福袋，將直接提供給廟宇，另也透過鄰里系統發送給市民。

鄭文燦說，原則上往年都會走春祈福，到廟宇發送福袋，但今年都會停止。他說，過年的時候仍要減少群聚，因此會把福袋發送給各廟宇，另外也會透過市府的系統，將福袋發送到市民手上。