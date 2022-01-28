因應今年農曆春節有9天假期，台中市各藝文場館聯手推出走春活動，包括屯區藝文中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、纖維工藝博物館等場館，從大年初四上午開館起舉辦有發送福袋、創意紅包、文創小禮等活動，文化局臉書並將於大年初六起抽獎，邀民眾開心過好年。

文化局表示，迎接虎年到來，全市各藝文場館都規畫新春小禮，盼為到訪的民眾添「虎」氣，另各館也舉辦相關主題的展演活動，其中，位於大里區的纖維工藝博物館二樓常設展配合虎年更新，將分批展出21件虎頭帽、虎紋圍兜、虎頭鞋等「虎」紋飾藏品，呈現傳統文化中老虎意象的有趣意涵。

位於海線的港區藝術中心目前正展出「工夫人：人間國寶李秉圭木雕展」，展出150多件國寶級藝師李秉圭的木藝創作，另有名列鹿港八景十二勝的「金廳迎喜」《金銀廳格扇》在此展出。此外，台中市立圖書館總館將於大年初四舉辦「新春開運虎禮戳戳樂」、初五則有「新春好運尚虎禮」活動，現場可用大富翁數位閱讀存摺點數兌換超值福袋。

春節期間不打烊的台中市眷村文物館，大年初五、初六將舉辦「來眷村，春一下」搶救大兵市集活動，現場規畫有「眷村味蔥油餅DIY」及「茶人茶席品茗」體驗，讓民眾感受眷村特有的年節氣息。

文化局強調，除了文化局所轄四中心及纖維工藝博物館、圖書館，另包括目前輔導的全市13間地方文化館、逾110藝術亮點及多處文化資產空間，都於春節期間開放民眾走春，並提醒民眾走春時要配合防疫相關措施。