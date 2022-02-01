全聯福袋開獎。（圖片摘自全聯臉書影片）

初一除了走春，另一個重頭戲就是搶福袋，家樂福、全聯大年初一都推出福袋讓民眾試新年手氣，其中，全聯福袋就在下午4點的時候開獎，最大獎2台保時捷名車的「幸運號碼」也正式出爐。

滿足民眾想在大年初一試手氣博個好彩頭期望，全聯福利中心今年首度集結線上線下各別推出專屬限量福袋，總共加起來超過14萬個，其中，民眾最想抽中的豪車名單出爐，全聯表示，已抽出實體通路市值369萬2台保時捷序號，分別是「176336」幸運奪得Porsche Cayenne Coupé；序號「069836」獲得Porsche Taycan。至於線上「Mercedes-Benz A180」得獎幸運兒序號為「1187」。

全聯表示，這次共提供3台抽豪華名車，包含實體門市的「Porsche Cayenne Coupé」、「Porsche Taycan」2台保時捷，各市值369萬，以及全聯小時達福虎生豐福袋限定的「Mercedes-Benz A180」，市值155萬大獎。實體門市加全聯線上小時達頭獎共3台車子、市值將近900萬，創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄。

全聯福袋頭獎保時捷夢幻名車獎號出爐。（圖片翻拍全聯福利中心臉書影片）

其他獎項得獎序號。（圖片摘自全聯臉書影片）

全聯在4點的直播中正式抽出名車的幸運得主，其中，序號「069836」獲得Porsche Taycan，另一個序號「176336」幸運奪得369萬Porsche Cayenne Coupé，而其他獎項如下圖所示。

全聯線上「福虎生豐福袋」中獎序號。（圖片摘自全聯臉書影片）

全聯線上「福虎生豐福袋」其餘獎項得獎序號。（圖片摘自全聯臉書影片）

全聯指出，今年因應疫情影響，實體門市的3款新春福袋，包含200元「福利熊虎年生肖福袋」、1400元「Ed Hardy萬國通路福箱」與1600元「柳宗理福鍋」。晚些會公布線上線下全部中獎細節。

此外，全聯推出線上「福虎生豐福袋」也在剛剛開獎，其中最大獎賓士轎車中獎號碼出爐，序號為「1187」，其餘得獎序號如下圖所示。