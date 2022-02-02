男星柯震東去(2021)年一次上檔三部電影《鱷魚》、《月老》、《金錢男孩》，還入圍金馬獎影帝，捲土重來人氣逐漸回升，接下不少代言氣勢紅不讓，近期更轉換跑道當起導演，演藝事業被看好將再創高峰。但過年期間柯震東竟PO出大年初一「見紅」的照片，傷勢是否嚴重讓不少粉絲相當擔心。

柯震東在今(2)日大年初二凌晨曬出一張受傷照，畫面中可看到他的左手食指包了一大包，左腳的大腿更有大面積的紗布包紮；柯震東沒有說明什麼原因受傷，僅寫道：「初一愉快，見紅財來。」從背景看來是在醫院，雖然他還能苦中作樂自嘲，不過仍引來不少粉絲關注及擔心。

柯震東在大年初二凌晨曬出一張受傷照。（圖／截取自柯震東IG限時動態）

柯震東2011年因飾演《那些年，我們一起追的女孩》的「柯景騰」而爆紅，前途曾一片大好；但2014年8月14日，柯震東與香港藝人房祖名在北京被查獲涉嫌吸毒及刑事犯罪，最後他被處以行政拘留，甚至被列入大陸廣電總局的「封殺劣跡藝人名單」；2016年柯震東曾演出陸劇《舞櫻》，當時有陸媒聲稱他已經「復出」，不過實際上那時作品仍相當少。

柯震東雖然調侃自己「見紅財來」，但他與王淨、宋芸樺、馬志翔主演由九把刀親自執導的電影《月老》，奇幻又甜蜜的劇情吸引了觀眾的眼球，截至去(2021)年底票房就達2.24億，成功讓飾演男主角的柯震東翻紅，上映不到1個月就已破2億票房，而且直衝2.5億，成績相當亮眼，吸金力確實驚人。