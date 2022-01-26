鼓鼓登上紅白藝能大賞，演唱浪漫〈簽收我的心〉。（相信音樂提供）

蕭秉治以演唱會規格邀10位舞者大陣仗共演〈WILD〉。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯三度參與台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》，他特地邀請14位實踐大學吉他社的學生一起共演，浪漫獻唱〈簽收我的心〉。而他今年工作滿檔，除了5月7日將在高雄流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，他除夕夜陪家人一起吃團圓飯後，大年初一就要開工，於屏東新春嘉年華和歌迷度過。

鼓鼓與吉他社學生的緣起，來自於鼓鼓之前自製YouTube節目《嘿，你畢業後想幹嘛？》深入各大校園，與學生分享如何面對社會的挑戰，當時曾允諾希望未來有合作機會，而紅白藝能大賞正是最佳的時機，他說：「謝謝實踐大學吉他社的同學，知道大家都喜歡彈琴唱歌，一定很可以唱，馬上在錄音前一天寫了合音聲部給大家，隔天就在錄音室錄完了，為〈簽收我的心〉這首歌添加了最重要的純真感，那就是你們的青春和熱血呀！」

而同樣也是白隊的蕭秉治，則是帶來新歌〈WILD〉，與10位舞者大陣仗演出，一登場就氣勢非凡，他說：「能再次參加紅白很開心，這次與10位舞者一起演出，希望帶給觀眾演唱會感覺。」而除夕他將和家人一起度過，一起看《2021超級巨星紅白藝能大賞》，最喜歡吃的經典年菜是年糕，也希望過年後能帶著新專輯《狂人》跟歌迷見面。