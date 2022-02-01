求學時學生一定會遇到作業寫不完的狀況，有些人會向同學借答案猛抄，但若是要交美術作業，也不可能在一時半刻完成，最終只能面臨挨罵。日本一名學美術的學生，由於還尚未完成畫作，眼看作業來不及繳交，他竟突發奇想改變畫作主題，讓他能夠順利交出作業，甚至還在推特上引發討論。

日本網友@momonicus原本要畫一張人物畫像，豈料他卻來不及完成，當時只畫了3分之一，讓他感到非常苦惱，沒想到他靈機一動，決定改變繪畫主題，將尚未完成的部分全塗黑，並畫上網路載入時會出現的旋轉圖示，模仿滑看網路照片時，跑不出圖檔的情境。

網友@momonicus將作品分享到推特，並寫下主題名稱，「因為我沒有畫完作業，所以以『雖然畫得很好，但圖片太大無法載入』，在課堂裡存活下去」，此貼文獲得33萬人按讚，並表示「雖然說看不出繪畫技巧，但不得不說非常有創意」、「我應該不是唯一一個等待照片載入的人吧」。

而日本經常出現如此厲害的美術高手，先前也有一名男子@tai_oi_shii在推特表示，2020年他面試數十間，沒想到全都以失敗告終，讓他感到非常喪氣，所幸最後成功找到工作，而他也發現家中留下不少未被錄取的公司宣傳手冊，他靈機一動將其撕碎洩憤，並拼貼成畫家梵谷的知名畫作《夜晚露天咖啡座》，也讓不少人直呼天才。