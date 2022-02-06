一家成軍不到15年的台灣IC設計公司，竟然能與全球最大馬達公司日本電產攜手合作。推究背後原因，是產品競爭力，以及多年的苦蹲練功。

客廳裡，中國3C品牌的小米空氣清淨機，安靜地運轉，若你沒有仔細聽，還以為它處於休眠狀態。根據小米官網介紹，清淨機的耗電量，比節能燈泡還要更低。

而讓它安靜的關鍵，竟然是全球最大馬達公司日本電產（Nidec），與藏身新竹竹北、員工不到百人的IC設計公司廣閎科技的合作成果。

廣閎的IC與日本電產的馬達整合成模組，應用在空氣清淨機、掃地機器人、5G基地台及伺服器。目前這些業務合作，約占廣閎兩成的營收來源，讓日本電產成為廣閎最大的客戶。

目前廣閎的無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組、MOSFET（功率金氧半場效電晶體）市場大好，也帶動公司去年前3季營收成長4成，來到8.67億元，獲利更是比前年同期大增155％，約為7400萬元，預計在今年3月從興櫃轉上櫃。

專心做馬達 避開殺價競爭

廣閎董事長林明璋與團隊成員多是類比IC設計界的老將，在相關領域磨了超過20年，因此才能進入類比IC市場，與東芝、德州儀器等國際知名IDM（整合元件廠）業者，同場競技、不落下風，最後雀屏中選成為日本電產的合作夥伴。

林明璋透露，自己取得陽明交通大學博士學位後，就一直在電源類比IC產業打滾，他觀察到每當有與電相關的新技術出現時，台灣也會跟著出現幾家類比IC設計公司。

但等到市場成熟後，位置已被先進者卡好卡滿，「每一個領域大約就只有前面兩、三家活得好。」林明璋認為，他若要自行創業，恐要鑽研出一個全新技術，才有勝算。恰巧他當時參加一場學術研討會，察覺無刷直流馬達的節能商機，並看好未來直流電技術將會取代傳統交流電，因此他召集許多老同學、同事，在2007年正式成立廣閎。