優步（Uber Technologies Inc）連續第二個季度實現營業利益，其叫車服務的需求已接近回到疫前水準，而食品外送服務也首度轉盈，受此激勵，優步周三盤後股價上漲近6%，報42.50美元。

在稍早的一般交易時段，優步股價收漲4.83%。

由於Omicron新冠變種病毒削弱出行需求，優步本季營運展望不如華爾街預期，但優步執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，2月起業務已經開始回升。

霍斯勞沙希表示，雖然Omicron變種病毒在去年12月下旬開始影響公司業務，但移動力已經開始反彈，最近一周的總訂單量較上個月同期成長25%。

在財報發布後，優步周四將在紐約召開其第一場投資人大會。優步高層周三表示，屆時他們將提供更多有關長期戰略以及如何擴展當前業務的細節。

優步公布2021年第四季營收為57.8億美元，優於市場預估的53.4億美元。

調整後的息稅折舊和攤銷前盈餘（EBITDA）為8600萬美元，遠超出市場預估的獲利6200萬美元，亦遠優於前一年同期的虧損4.54億美元。

這是優步的調整後EBITDA在去年第三季首次由負轉正以來，本業連續第二個季度實現獲利。

以Uber Eats為主的外送部門在去年第四季首度實現調整後EBITDA獲利，達到2500萬美元，顯示即使競爭激烈，優步仍然有能力拓展其曾經連連虧損的業務。

穩定的外送訂單亦顯示網約車事業的反彈，並沒有削弱對外送服務的需求，即使經濟重新開啟，消費者並沒有因此就不叫外賣。

優步高層向投資人表示，自從將服務整合於一個應用程式後，公司越來越能夠透過叫車事業為Uber Eats平台贏得新客戶。霍斯勞沙希表示，多元化確實發揮了作用，受惠於外送訂單，優步的業務在Omicron疫情來襲時仍具韌性。此外，該執行長表示，在外送業務上，優步必須改善美國郊區的餐廳客層，以趕上規模更大競爭對手DoorDash。

優步第四季淨利為8.92億美元，主要受惠於對東南亞叫車平台Grab與自動駕駛公司Aurora Innovation的持股收益。而去年第三季，優步的淨損高達24.2億美元，主要受到對中國滴滴出行的持股和發放股票薪酬所影響。

優步預估今年第一季調整後EBITDA獲利介於1億～1.3億美元，不如市場預估的近1.5億美元。該公司表示，本季展望保守，主要因為Omicron疫情使1月的出行需求受到打壓。無獨有偶，其規模較小的競爭對手Lyft在周二發布財報時亦釋出了類似的警告。