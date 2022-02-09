研究人員今天說，在紐約白尾鹿身上驗出COVID-19（2019冠狀病毒急病）變異株Omicron，令人擔憂在美國有3000萬隻的白尾鹿可能成為冠狀病毒新變異株的宿主。

路透社報導，研究人員對在紐約州史塔登島（Staten Island）抓到的131隻鹿採集血液與鼻咽拭子樣本。賓州州立大學（Pennsylvania State University）科學家率領的研究人員說，檢驗結果顯示這群白尾鹿先前感染過新型冠狀病毒，容易再度感染新變異株。

賓州州立大學獸醫微生物學家庫奇普迪（Suresh Kuchipudi）說：「一種動物群體感染病毒，總有再度把病毒傳回人類的可能性，但更重要的是，這讓病毒有更多機會演化成新型變異株。」

庫奇普迪說：「病毒完全突變時，可逃脫現有疫苗提供的防護。因此，我們必須再度調整疫苗。」

這是首度在野生動物上偵測到Omicron變異株。與此同時，美國民眾感染Omicron的病例數逐漸減緩下來。

美國農業部表示，沒有證據顯示動物正把病毒傳給人類，大多數冠狀病毒感染是出現在與COVID-19患者有過近距離接觸的物種上。

美國政府去年8月表示，在俄亥俄州發現全球首批野生鹿感染COVID-19，擴大已知確診COVID-19的動物清單。

研究人員是在有許多突變的Omicron於全球多國取代Delta成為主流變異株的幾個月前，從野生鹿身上採集的樣本驗出確診。

美國農業部先前通報，狗、貓、老虎、獅子、雪豹、水獺、大猩猩與水貂曾感染COVID-19。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110209