科技巨擘微軟宣布，鑒於Omicron變種病毒疫情顯現退燒跡象，自2月28日起員工開始恢復實體上班，這是最新一家如此做的大型公司，意味企業認為業務將逐步回歸正常。微軟將給予員工30天調整時間，由各單位主管決定誰何時重返辦公室。