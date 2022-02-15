微軟28日起恢復實體上班 19:372022/02/15 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科技巨擘微軟宣布，鑒於Omicron變種病毒疫情顯現退燒跡象，自2月28日起員工開始恢復實體上班，這是最新一家如此做的大型公司，意味企業認為業務將逐步回歸正常。微軟將給予員工30天調整時間，由各單位主管決定誰何時重返辦公室。 本土今＋5 桃機首見航警確診 感染源不明 快篩急單加持 安盛生1月營收報喜 #微軟 #實體 #上班 #科技巨擘 #Omicron 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》柏文1月營收小降 續展店添動能 12:162022/02/14 財經 大陸附條件批准美國輝瑞新冠口服藥上市 11:402022/02/12 兩岸 Omicron來亂 1月金控獲利年減9％ 04:102022/02/15 財經要聞 女法官積200案曠職70天 月領18萬 04:102022/02/15 社會新聞 俄烏緊繃 標普500本益比 跌破20倍 04:102022/02/14 財經要聞 桃園8旬嬤染疫16天病逝 國內首例Omicron死亡 14:192022/02/15 生活 《興櫃股》快篩急單加持 安盛生1月營收創高 10:002022/02/14 財經 獲海外新冠快篩急單 安盛生1月營收創新高 10:302022/02/14 財經 年後爆轉職潮 職缺高去年2成 04:102022/02/13 財經焦點 公司喊做滿8小時「上廁所隔天補班」 他秒離職罵：有病 13:252022/02/15 生活 潔淨能源預料持續吸金 08:042022/02/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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