疫情解封、美國經濟也將迎來新一波報復性消費！業界人士指出，疫情期間壓抑已久的民眾正準備在旅遊、運動賽事、郵輪、餐廳與主題樂園等產業大肆消費。

隨著每日新增確診人數下滑、限制逐漸鬆綁與個人財務處於近年來最佳，終於走出疫情的美國民眾，消費需求預料將強勁噴發。包括萬豪酒店集團、Expedia、可口可樂與美高梅國際度假村等最近表示，它們業績已從先前的Omicron低潮出現改善，而且還有跡象顯示悶了許久的民眾將準備大肆揮霍一番。

迪士尼主題樂園上季營收增加逾倍，雖然入園遊客人數仍舊低於疫前水準，不過財務長麥卡錫（Christine McCarthy）指出，平均每位遊客消費支出比2019年高出4成。

另外協助營運體育場館與其它主要場所的Aramark也表示，這個賽季的美式足球聯盟觀眾出席率相當強勁。執行長席莫（John Zillmer）還看好美國職棒大聯盟的進場觀眾數目將超出疫前水準。

美高梅國際度假村集團提到，1月消費電子展因為受到Omicron衝擊，導致住宿人數減少，不過它之後飯店預定人數已逐漸回升，而且還高出疫前。美高梅預見新的一年國內住宿人數將會攀升。

至於Airbnb也預期今年國際旅遊將迎來曙光。執行長查斯基（Brian Chesky）本周在法說會上聲稱，他們對於跨境旅遊與城市旅遊反彈感到相當樂觀。Airbnb指出今年夏季訂房天數比2019年高出25％。

百事可樂也提到，疫情趨緩加上限制鬆綁，許多人開始出外用餐，也帶動餐廳飲料銷量出現加速。另一家軟性飲料大廠可口可樂表示，上季家庭以外的飲料銷量已超越2019年水準，為疫情爆發來首次。

美國航空業者指稱，雖然受到Omicron衝擊，導致空中旅遊一度受創，但如今需求已出現彈升，阿拉斯加航空集團更預期今夏載客量可望回到疫前水準。