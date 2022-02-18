南韓中央災害安全對策總部18日宣布，為因應近日疫調方式改變，自19日起進入室內設施時暫時取消強制實施掃QR code、撥打指定電話的「安全通話」與手寫個資等實聯制措施。

《韓聯社》指出，自大流行以來，南韓便要求民眾在進入公共場所時填寫各種類型的表單，如掃描QR code、安全通話與手寫實名制，好在出現確診病例時能追蹤並管理確診者與接觸者足跡。

然而，南韓國內近日因為Omicron大流行導致確診人數劇增。由於現行隔離時間為14日，導致人力出現短缺而無法繼續實施面對面或電話訪問的疫調模式，南韓政府因而改變疫調方式，改採確診後自我登入的模式。由確診者自行上網點擊連結網址，填寫相關表單。

此外，南韓政府調整疫調重點，改以醫療衛生人員、確診後有高風險轉為重症的患者，以及同居者為調查中心。

與此同時，南韓也決定暫時停止強制實施實聯制；不過，首爾政府也強調如果疫情未來發生新變化，如出現新的變種病毒，則恢復實聯制。

此外，對於像餐廳、咖啡廳等適用防疫護照規範的公共場所，出入仍須掃描 QR code以出示疫苗接種證明。當然，也可出示紙本疫苗接種證明，或是電子疫苗接種證書。