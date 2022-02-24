勞動部今天公布減班休息（無薪假）統計，其中全台通報實施無薪假人數達2293家、1萬4560人，其中重災區仍是包括旅行社在內的支援服務業，共有1340家、8929人實施無薪假，其中超過9成為旅行社，勞動部官員表示，可能要待邊境管制鬆綁後才能讓旅行社減班休息人數減少。

據統計指出，公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2293家，實施人數1萬4560人，較上周增加67家、431人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，本周增加減班休息人數仍以支援服務業為主，其他如製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業等都趨於穩定，也沒有連鎖業者新增實施，因此人數占比較少。

王金蓉說，受到邊境管制、國內疫情影響，支援服務業中的旅行社依舊受到嚴重影響，如通報實施中有部分旅行社甚至一個月多休17天至20天，幾乎整個月沒有班可上。

勞動部提醒，勞工可以在實施減班休息每滿30日次日起90日內，向工作所在地勞動力發展署分署申請「安心就業計畫」、最高可補貼1萬1000元；或是參加「充電再出發」職業訓練計畫，每月最高可領2萬4192元。