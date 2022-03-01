行政院長蘇貞昌今天至立法院報告「日本福島及周邊食品輸入管制措施專案報告」。蘇貞昌強調，政府絕不容許進口核食，在堅守食安前提下，提出三原則三配套，合理調整對日本食品管制措施，未來政府一定嚴格把關，要求業者清楚標示，查驗不符規定者一律退運或銷毀，視需要評估赴日查驗。

蘇貞昌表示，我國所訂的食品放射能污染容許量標準，是 依據國際風險估算模式評估，考量人體攝食暴露 風險，並參考國際標準訂定，包含核種銫-134與銫-137，相較於國際食品法典委員會(CODEX)、 歐盟、美國、加拿大等國的標準更為嚴格。

蘇貞昌指出，過去10年來，政府針對日本輸臺食品嚴謹檢驗，經檢測18萬件日本進口食品，其輻射殘量全數合格，且所有有關輻射檢測的資訊，皆公 布於衛福部食藥署網站，一切公開透明。政府也於2016至2020年共完成6份風險評估及調查，確認最大風險暴露值均低於國際輻射防護委員會所訂標準，用科學證據確保無風險健康疑慮，所有報告亦皆已對外公開。

蘇貞昌表示，政府逐年擴增邊境查驗人力，建置食 品放射性檢測實驗室，打造食品輻射檢驗國家隊，提升檢測效能與效率，檢驗量能從2011年一年1萬7000件，大幅提升到一年約7萬件，足以 因應未來邊境查驗與後市場檢驗需求。

蘇貞昌也提到，只要原產國為日本的食品，不論包裝 或散裝食品，均應依「消費者保護法」規定清楚 標示產地至都、道、府、縣，供民眾自由選擇。各國進口來臺的食品輻射標準均相同，國際貿易不宜、也不應特別針對特定國家差別性對待。

蘇貞昌說，政府過去原即有規劃，視需要定期赴日進行查驗，2018年已赴福島周邊5縣採樣 300多件，結果全數合格，未來政府也會視需要評估實施。