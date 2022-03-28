學童驗光。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情延燒兩年多，大幅改變民眾的生活習慣，學校教學增加了很多遠距與線上課程，雖然讓孩子學習不受時空環境影響，但長時間面著電腦平板等3C電子產品，對眼睛造成極大的負擔，有鑑於此，在地媒體中嘉寬頻北健與嘉新眼鏡就合作推出「大開眼界-弱勢學童免費眼鏡補助計劃」，全額免費幫弱勢學童配戴眼鏡，減輕家庭負擔，協助孩童「大開眼界」。

每年國小學校都會進行視力檢測，許多學童因檢測評估後，依規定須自行配戴眼鏡矯正視力，因此中嘉寬頻北健與嘉新眼鏡合作，主要針對北健五大經營區包括桃園、龜山、八德、蘆竹、大園區等五區的弱勢國小學童，只要透過線上登記取得眼鏡兌換券後，前往指定眼鏡行出示「大開眼界兌換券」、低收或中低收入戶證明及戶口名簿等相關文件，就能檢測視力並且免費配眼鏡。

中嘉寬頻北健助弱勢學童免費配眼鏡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

中嘉寬頻北健總經理許巧妮表示，為了能讓資源落實到真正有需要的家庭，這次也特別放寬標準，如果沒有政府低收資格，但持有導師的弱勢證明文件，也可以線上登記、享有同樣免費配眼鏡的服務。

嘉新眼鏡行老闆魏良安開業超過20年，他表示，這次很高興能和中嘉寬頻北健共同合作這麼有意義的活動，這兩年疫情對弱勢族群的衝擊真的很大，希望自己的一份心力能給他們一點幫助，同時考量到孩子的上課需求，幫弱勢學童配的眼鏡都是採用抗藍光鏡片，讓他們能看得清晰，眼睛視力也做好保護。

龜山區龍壽國小校長張雅筑一早就帶著三位學童來到眼鏡行配眼鏡，同學們做好檢測後就在店裡各自挑選自己喜歡的眼鏡樣式，其中一位二年級李姓學童本身就有戴眼鏡，但眼鏡尺寸與度數已經不合適，家庭狀況也很難支持她更換眼鏡，因為這次的補助計劃讓她能擁有一付新眼鏡，李同學非常地開心，大家都很喜歡自己的新眼鏡，校長很感謝中嘉寬頻北健與嘉新眼鏡的幫助。

中嘉寬頻北健總經理許巧妮表示，北健身為在地媒體、深耕桃園超過20年，長期致力於社會關懷，這次與嘉新眼鏡一起舉辦「大開眼界 弱勢學童免費眼鏡補助計劃」，從3／28起到5／31截止登記，只要是北健五大經營區內的弱勢學童都能線上登記免費配眼鏡、不限名額，希望透過計劃守護弱勢學童的靈魂之窗，如果成效良好未來也會研擬擴大辦理，中嘉寬頻北健將會持續陪伴在桃園市民身邊，發揮社會企業精神幫助有需要的人，讓愛與溫暖散播到社會的每個角落。