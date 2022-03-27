搶春日外食商機，天成文旅-華山町館內「華山町餐酒館」4月1日至4月30日推出「商業午餐好優惠」與「精釀啤酒節」兩大活動，平日商業午餐無限享用沙拉吧，四人同行再享一人免費，活動期間凡點主餐加購任一款國際啤酒即享半價優惠，不限時段任選同價位國際啤酒再享買二送一優惠。《未滿18歲禁止飲酒》

華山町餐酒館週一至週五午餐時段，提供日式、台式、西式、法式、泰式等多樣化的套餐內容，點用主餐可免費享用自助沙拉吧，於活動期間四人同行再享一人免費。經典套餐380元+10%，系列主餐有創意食玩日式炸蝦火山卷、商午人氣招牌華山町半筋半肉牛肉麵，以及濃郁馨香的熱內亞青醬海鮮義大利麵，精緻套餐480元+10%，系列主餐有皮脆肉香的坦都里香料烤雞、肉食感十足的戰斧豬佐芥末子蘋果醬，以及泰式酸香風味的酥炸鮮魚佐泰式檸檬醬，奢華套餐580元+10%，系列主餐則有極致奢華的松露紅酒燉牛頰肉，以及經典泰式紅咖哩瑪莎曼咖哩燉羊膝。豐富的菜色口味多元、份量十足，是華山周邊性價比極高的商業午餐首選。

同步推出的「精釀啤酒節」也是華山町餐酒館歷年的特色活動，嚴選多款國際品牌精釀啤酒，如：皇家小麥白啤酒、皇家黑啤酒、英式淡色愛爾啤酒、深度61英式愛爾啤酒、老鷹香蕉麵包啤酒、楊氏雙倍巧克力司陶特啤酒...等。搭配炸物、披薩、火山卷等酒吧輕食相當契合，點主餐加購任一款國際啤酒即享半價優惠，不限時段任選同價位國際啤酒享買二送一。且於平假日晚餐與假日午餐時段，點用主餐每人加價300元+10%再享鮮釀德式生啤無限暢飲。《未滿18歲禁止飲酒》

天成文旅-華山町迎來第十五檔展覽「城市、建築與人」攝影展。談起熊明龍，多數人的印象會是手機攝影、Instagram社群平台@iseetaiwan創辦人以及Sony Taiwan的合作攝影師，在Instagram擁有5.5萬追蹤的他目前是位全職攝影師，2017年曾入選Shot on iPhone 7 Campaign，成為當時Apple 全球手機廣告唯一露出的台灣代表。

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