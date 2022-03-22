迎接春季的到來，台中各大飯店紛紛推出新菜單搶市！其中，星享道酒店由旅日烘焙主廚李志豪＆澳洲藍帶金牌甜點師傅張晏銘聯手規劃一樓「道咖啡」全新菜單，品味春日食光，還有春日麥香四款充滿春天氣息的麵包新登場。

星享道酒店表示，「春櫻」以黑巧克力做出櫻花樹，粉嫩的微波蛋糕如櫻花綻放，退去的白雪隨著櫻花乳酪慕斯，搭配酸甜的覆盆子奶餡和抹茶戚風蛋糕，如藝術品的春櫻就在口中綻放。

此外，日本風味的「柚香乳酪」淡淡柚香加上重乳酪蛋糕，香氣與口感滿分；「穆黑」酒漬櫻桃的沙哈巧克蛋糕，酒釀黑櫻桃搭配股店的沙哈蛋糕，酸甜的酒香與濃厚的巧克力風味，口感和香氣都有多層次的變化；雪白漂亮的「荔枝抹茶慕斯」，還有「巧克力紅酒慕斯」，一同妝點春日的繽紛。

春日麥香系列首推涼涼吃的「蜂蜜奶油維也納」，維也納是一款經典法式麵包，金黃的色澤加上斜紋的裝飾，奶香、麵香與蜂蜜香越嚼越香，選用法國AOP奶油裹上細砂糖，多層次的口感一次體驗。

另一款「明太子牽絲維也納」，一樣的軟法麵包加上明太子和莫札瑞拉起司，鹹香好吃，搭配順口的起司，一推出馬上成為人氣商品！

品味春日食光，規劃有如海邊漁村的午後，新鮮食材在口中漫舞的美味料理，「義式香料白酒燴海鮮鍋」源自於美國的義式海鮮燉湯，過去許多義大利人移民至美國，當地漁民出海後會將船上剩下的海鮮燉成湯，慢慢地變成了美國義大利餐館的招牌菜色，將新鮮的海鮮食材與番茄一同燉煮，再以台中人最愛的鍋物方式呈現，暖暖熱熱的白酒海鮮鍋，在雨後的春日非常適合享用。

此外，以牛肝菌研發的「松露牛肝菌野菇焗烤飯」，為蔬食料理，用最香料與最真實的食材端出最原始真味；另一道「煙燻鮭魚青醬義麵」，上面點綴著如珠寶般的魚子醬，搭配著主廚自製青醬義麵和煙燻鮭魚，鮮香的無限海味在口種綻放。