曾敬驊、李沐、程予希、江齊、今（10）日出席《如果我不曾見過太陽：第1-2集》首映會，該劇導演蔣繼正、簡奇峯與編劇林欣慧、製作人麻怡婷也現身分享拍戲過程的趣事。麻怡婷坦言當初在決定男主角時，一個直覺就是要找曾敬驊，笑說當時甚至PUA曾的經紀人，「如果他不演，我就要把劇本賣給韓國，讓他們後悔」，認為若一個劇本找不到最合適的演員，就不要牽強找不適合的人演。

曾敬驊今首次得知麻怡婷為了讓他接下此劇，有撂下狠話，被問當時有無感到壓力？他笑著表示沒有，「我選是角色很直覺的，第一次看到《太陽》的劇本就很喜歡，當時的確有考量個人狀況，因為一次要拍兩季，時程拉到半年，過去也沒拍過這麼久劇，對我來說是個挑戰，最後有跟編劇聊了很久，就答應這個挑戰」。麻怡婷在旁聽了笑開，對曾敬驊說：「只能說你眼光很好！」

曾敬驊的演技持續進步中，成為近年各大劇組的男主人選。（金馬執委會提供）

曾敬驊在該劇飾演「暴雨殺人魔」李壬曜，劇中時空橫跨高中生與成人世界，有時當日拍高中生戲碼，隔天又要轉換成大人。對他來說，該劇最難的挑戰，就是演出高中生的青澀狀態，「學生時期離我比較遠了，那個青澀感不好揣摩，當時我跟李沐在出道前有曾一起上過表演課，就有去翻出當時的日記與表演功課，輔助自己回憶起當時的感覺」。而兩位導演對於演員們的表現讚譽有佳，讚賞他們的專業讓該劇加分，就算每天的劇本內容、時空天差地遠，還是可以展現出最棒的狀態。