由八大電視出品、Netflix獨家影集《如果我不曾見過太陽》演員曾敬驊、李沐、江齊、石知田日前到八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道「CHATGTV」單元宣傳，曾敬驊提及在戲劇片段中呈現暴雨下的殺人魔模樣，印象最深刻，但他自認演繹上最困難的，反而是要扮演高中時期的狀態，「要表現出那種青澀感、對事情透露出的懵懂模樣，是一大挑戰」。

《如果我不曾見過太陽》這部影集集結愛情、懸疑及復仇，主要描述有一群命中注定相遇的人，當彼此遇見對方展開的故事，而這故事又牽引著他們走向悲劇。劇中年輕時的曾敬驊性格沈默，猶如黑夜，直到在學校遇見個性像太陽般的李沐，兩人情誼開始發生重大的轉折，而他卻漸漸走向黑化。

飾演芭蕾少女的李沐回想為角色練舞的情景：「超級無敵難！」，雖然投入3個月的練習，但自認還是不夠，「我本人筋很硬，小學時曾經想學，就是筋不夠軟，被老師退貨」。李沐表示，劇組找了很棒的老師來指導，但因為同時要學習3支舞，她好不容易記下第一支動作，結果再學第二支就搞混了，曾一度杵在原地腦袋空白。大家回想拍攝期間的趣事，李沐笑說讓她最懊悔的，是狂點美食來舒解拍戲壓力，導致變胖後又得急速瘦身。