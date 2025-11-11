Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》昨（10）日在第62屆金馬影展舉行世界首映，首映票券在開賣當日即售罄，影廳座無虛席，主演群曾敬驊、李沐、江齊、程予希與製作團隊首度帶著作品在大銀幕上與觀眾見面，現場星光熠熠、氣氛熱烈。主演群與主創團隊一同出席金馬舞台訪談與映後座談，正式揭開這部年度壓軸暗黑話題影集的神秘面紗。

曾敬驊劇中飾演背負暴力與陰影的「暴雨殺人魔」李壬曜，展現過往未見的深沉面貌，他靦腆笑說：「壬曜的家庭背景比較平庸，角色有很多困難要解決，甚至一度想要放棄。但遇到他生命中的太陽江曉彤之後，角色的故事才會出現一些轉折！」被粉絲問準備角色最困難的地方，他說道：「以往比較沒有挑戰過需要一直切換時間線的角色，要呈現高中時期那種青澀、懵懂的時候，去找回高中時期的感覺其實最難。」

《如果我不曾見過太陽》主演曾敬驊出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

曾敬驊也透露自己對於演戲的心境：「我沒有一直想著要把每件事做好，但一定要盡力，剩下的就順其自然。反而每件事如果都追求把它做到好、做到完美，自己會覺得非常累。」

《如果我不曾見過太陽》演員程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

李沐飾演的芭蕾少女江曉彤，是壬曜心中唯一的光，李沐表示，「我的角色江曉彤是劇裡的小太陽，負責照亮大家。」在拍攝時，她最需要克服的是自己的心魔，「一直提醒自己說這是一個很重要的故事，要盡可能地發揮自己的演技，觀眾才可能對這個故事有更多的關懷。兩年前的11月開拍這部影集，今天在金馬影展首映，對我來講有很特別的意義。」

《如果我不曾見過太陽》演員曾敬驊（左起）、李沐、程予希與江齊出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

程予希飾演曉彤最好的朋友賴芸蓁，她透露：「後面的集數會慢慢揭開芸蓁的家庭背景，可以看到芸蓁不那麼單純的眼神，所以在演高中生的角色時，可以用更成熟的角度來去詮釋。」江齊也分享自己在拍攝時的心情：「最大的挑戰是在一開始拍攝的時候因為角色的關係，沒有拿到完整的劇本，因此很期待粉絲們可以跟著品瑜一起找出整個故事的真相。」

《如果我不曾見過太陽》金馬影展首映，由左而右編導簡奇峯、導演蔣繼正、程予希、曾敬驊、李沐、江齊、製作人麻怡婷與編劇林欣慧。（Netflix提供）

主創團隊也分享創作初衷，製作人麻怡婷表示：「這個故事教會我們的是：『除了享受光明，也要接納黑暗。』觀眾會不知不覺深入角色的故事之中。且當編劇們把這個故事寫成劇本時，我也才感受到我已和劇中的角色變成朋友了，很怕辜負這個故事，自己也產生了需要完成這部作品的使命。」導演蔣繼正談到拍攝過程時透露：「我們在拍攝時請了很多製造風雨的團隊來拍攝，務必要讓下雨的場景顯得很真實，最後的成品也符合我們期待的成果。」不過製作人麻怡婷補充：「如果之後還有機會的話，希望可以許願不要拍那麼多雨戲，因為雨戲真的很難拍。」惹得旁人大笑。

《如果我不曾見過太陽》團隊出席金馬影展星光紅毯，由左而右為編導簡奇峯、導演蔣繼正、程予希、李沐、曾敬驊、江齊、製作人麻怡婷與編劇林欣慧。（Netflix提供）

《如果我不曾見過太陽》演員李沐出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

導演蔣繼正也提到：「這次雙導演的合作，奇峯編導在現場能讓演員知道一場戲的情緒表達、邏輯，我則是影像出身，能用合適的鏡頭語言來完成編劇、演員想要表達的東西。我們的合作關係相輔相成，對整部戲的邏輯、成果相信都有蠻好效果。」編導簡奇峯也補充：「我們在創作的時候用了很多意象的元素，有太陽與月亮。大家也可以去觀察影集中『蝴蝶』的變化，我們有運用特效讓蝴蝶會隨著故事做轉變，之後還有『飛蛾』的出現。蝴蝶會在白天出現，而飛蛾只會在晚上現身，但兩者的特性其實很像，這其中也有我們想要傳達的訊息。」

江齊出席出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

今日也驚喜公布Netflix《如果我不曾見過太陽》即將於11月21日在南港Lalaport舉辦「Netflix 《如果我不曾見過太陽》聖誕約定同樂會」，邀請粉絲共襄盛舉。活動現場將引領觀眾一同回味劇中錯綜複雜的浪漫愛情故事，並進行一連串影集相關Q＆A訪談、互動遊戲，以及為粉絲們特別準備的驚喜環節。此外，《如果我不曾見過太陽》更與台北101合作，將於11月21日當天晚上6點到10點限定點亮台北101，寫下專屬告白：「如果我不曾見過太陽」、「你像黑暗中的太陽 成為指引我的曙光」，成為首次登上台北101點燈打字的台灣影集。