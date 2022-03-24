搶母親節孝親感恩商機，台北喜來登飯店一樓The Deli ，自4月1日至5月31日開賣3款母親節限定蛋糕，以台灣精品茶融合時令鮮果的花果茶慕斯為主體，搭配手工熬製果醬與茶香奶餡，外觀以做工細緻的巧克力噴砂工藝、點綴巧克力蝴蝶與花朵，重溫80年代的典雅復古造型。更首次推出3.5吋的小蛋糕，價格自199元至1,290元，巧緻外型討好媽媽的歡心，4月30日前預付可享9折早鳥優惠，美饌卡會員享8.8折優惠，需於提領日前三日預訂。

向媽媽的美好年代致敬，台北喜來登點心房主廚莊光敬以三款不同調性的風味蛋糕，展現母親多元的性格姿態。「馨香綻放」6吋1,290元，俏麗的外觀妝點上翩翩飛舞的蝴蝶與雛菊造型巧克力，以洋甘菊慕斯搭佐濃郁紅玉茶奶餡、檸檬達克瓦茲、馬鞭草血橙蘋果果醬，清新口感融合馥郁茶香，層次豐富清爽無負擔。

第二款象徵優雅如花的「繽紛馨意」3.5吋320元，以鐵觀音費南雪為蛋糕基體，包裹草莓覆盆子果醬、手工荔枝凍、鐵觀音奶餡及烏龍茶白巧康布酥，酸甜滋味與豐厚茶香於口中奏出華麗樂章，令人回味無窮。第三款成熟清麗含有獨特風情的「紅馨芭樂」茉莉花茶塔199元，清新茉莉花茶慕斯包裹紅心芭樂凍、茉莉杏仁奶油餡，與酥脆塔皮一同品味，清甜果香與淡雅茶香甜蜜交融，大人系的成熟韻味，擄獲媽咪挑剔味蕾。