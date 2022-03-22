北海道人氣伴手禮品牌「小樽洋果子舖LeTAO」快閃參展SOGO百貨日本和風節盛事，即日起~4/5於台北忠孝館12樓活動會館設置快閃櫃位，除以酸甜濃郁、療癒感十足抓住草莓季尾聲的「北海道莓雙層乳酪蛋糕」於松菸門市及SOGO快閃櫃同步販售外，「蜂蜜生乳酪蛋糕」、「起司三重奏」只在SOGO日本展限定販售，三款商品皆為空運直送，期間限定、數量有限售完為止，除三款超級重量級新品登場外，經典夾心餅乾也會加入快閃陣容。

此外，快閃期間另推出2大獨家促銷活動：(1)凡任選購買三個蛋糕，即贈送LeTAO保冷袋乙個(2)購買大盒裝餅乾(「小樽色內通夾心餅乾」18入或「紅茶巧克力夾心餅乾」16入)三盒或小盒裝餅乾(「小樽色內通夾心餅乾」10入或「紅茶巧克力夾心餅乾」10入)六盒，即贈送訂製托特袋乙個，品牌客製贈品只送不賣，活動僅此一檔。

「小樽洋果子舖LeTAO」除品牌實體門市松菸店及網路購物平台，為擴大服務粉絲，每年亦固定參與百貨通路所舉辦日本展盛會，且會以季節限定、日本同步等訴求為主打滿足國人在台即能享盡北海道夢幻甜食逸品夢想。

「北海道莓雙層乳酪蛋糕」780 元，以擁有高達42%乳脂肪、口感醇厚不膩的乳酪為基底，採用香氣豐盈的北海道草莓及覆盆莓製作成底層清爽的乳酪蛋糕，上層再搭配產自義大利的嚴選馬斯卡彭乳酪，整體入口即化卻極富層次，圓潤奶香帶出莓果的柔和酸甜，令人驚艷且不失細膩，堪稱絕美滋味。

「蜂蜜生乳酪蛋糕」850 元，選用帶有花香和水果風味的法國蜂蜜、日本產卡門貝爾以及北海道乳酪製成的純白蛋糕，如同描繪出北海道一片綿延雪景般純粹迷人，再鋪上猶如新雪般柔軟的海綿蛋糕，並撒上像是雪花冰晶的糖粉點綴，一口吃下隨著乳香四溢而出的是淡雅的蜂蜜清甜，為北國風情滋味添上盎然春意，呈現出味覺、視覺雙重享受，是絕不容錯過的典雅佳作。

「起司三重奏」850 元，嚴選酸味適當的丹麥奶油乳酪、細膩清甜的義大利馬斯卡彭乳酪、醇香的澳大利亞乳酪丁，並將三種乳酪與北海道鮮奶油結合且精心調配比例，製作出滑順、輕盈但風味香濃豐厚的乳酪蛋糕，既能感受到奶香的芳醇多變，還能吃到入口即化的究極口感，擁有無論男女都會深深迷戀的魅力滋味。