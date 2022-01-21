迎接西洋情人節檔期，超商陸續推出許多令人看了甜滋滋及粉嫩浪漫的商品，讓民眾方便就近購買傳達愛意。7-ELEVEN今年情人節檔期除了有獨家限量「跳跳虎情侶T及口罩」、首次登場的「KAKAO變身烘焙甜點主廚系列32公分大玩偶」，還特別引進日本北海道必買的「北海道限定白雷神可可餅乾」，為北海道以外區域首次販售，還能買的到象徵愛情長久不凋謝的「西洋永生玫瑰繁星桌花」，西洋情人節限定販售。

7-ELEVEN今年首度與米其林餐廳指定花藝佈置品牌「敘思花藝」合作，推出2款限量玫瑰花。（統一超商提供）

7-ELEVEN指出，每逢情人節前2至3周，各式巧克力相關銷量會較平日成長約3成，情人節當日更暴增逾5倍，今年西洋情人節檔期獨家引進日、韓、比利時等各國巧克力，包含首次引進的「北海道限定白雷神可可餅乾」、書籍造型的「韓國Sweetory可可球情人節禮盒組」、一次嘗豐富滋味的「比利時心型可可夾心巧克力禮盒」等，而堪稱巧克力告白始祖的「金莎」巧克力，更以不同入數規格組成多款禮盒讓民眾選購。1月26日至2月22日享指定商品2件8折、3件77折，預期帶動相關類別的業績成長超過3成。

萊爾富推出「幸福起手式」預購專刊，網羅多項實用禮物讓消費者方便選購。（萊爾富提供）

萊爾富即日起至2月15日推出「幸福起手式」預購專刊搶市，祭出多項情人節實用送禮指南，蒐羅各式情人節多項實用精選好禮、心光大餐、閃閃好物及甜在心底的蛋糕甜點。像是波蘭原裝進口Mieszko櫻桃醉心巧克力提盒、高質感限定銀飾「銀定金生 完美雙心 純銀手環」及「銀定金生 心光閃耀純銀手鍊」等，還有外型宛若花般的吸睛蛋糕「揪海派 蘋果花瓣6吋」，方便民眾傳達對情人的心意。

全家便利商店即日起推出曾創下每2秒賣出1支的「重乳草莓霜淇淋」。（全家便利商店提供）

全家便利商店則將網友票選最愛霜淇淋口味前3名的「重乳草莓霜淇淋」強勢回歸，使用當季鮮甜草莓入料結合濃郁乳酪，滋味甜而不膩，而粉嫩的霜淇淋顏色搭配限量紅色餅皮，更是讓人少女心爆發。另外，號稱「便利商店女神」aka味蕾達人的古娃娃，去年獨家於全家推出熱銷冰品，開賣首月即售出近40萬支，近期再度與全家合作推出「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，選用紅水烏龍茶款加上草莓汁製成的冰皮，內餡則使用「紅絲絨布朗尼」，酸甜濃郁外皮加上紮實蛋糕口感的內餡，口感具層次；即日起至3月8日，購買古娃娃系列冰品即享第2件6折優惠。

現在到全家便利商店購買霜淇淋也有優惠活動，即日起至1月22日「全家」會員APP推出霜淇淋2支59元的快閃優惠活動；凡購買1支霜淇淋，即贈送Fami!ce便條紙1本（圖樣隨機），數量有限送完為止。