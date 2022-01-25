搶攻情人節浪漫商機，北投日勝生加賀屋將自2月6日起至3月20日「長長久久 情人節住房專案」，平日20999元起+10％，「沐香SPA住房專案」則自即日起到2月28日，平日22700元起+10％。此外，另有「情人節一日遊套裝」，雙人湯屋搭配2客晚餐、氣泡酒，平假日8999元。

每年到情人佳節時刻，許多重視「儀式感」的貴賓都會精心策劃，今年，日勝生加賀屋早已貼心幫您規劃好，讓您來館即可輕鬆享受甜蜜兩人世界。2月6日起至3月20日推出《長長久久 情人節住房專案》，園景和洋標準房平日20999元起(需酌收一成服務費)，愛你久久，此專案含精緻早餐2客、季節夕膳2客、夕月嚴選酒2杯，以及甜蜜花禮1束、精選氣泡酒，為您營造浪漫氛圍。冉冉上升的薰香、和風榻榻米香氣，在溫柔舒適的環境裡，品嚐道地日式會席饗宴、體驗乳白色美人湯天然白磺溫泉，晚餐過後用氣泡酒開啟微醺舒心的夜晚，浪漫一整夜，享受幸福時光。

《沐香SPA住房專案》即日起至2月28日，園景和洋標準房平日22700元起(需酌收一成服務費)，含早、晚餐2客、The Spa by Socie 60分鐘課程1堂(瑞典按摩、香氛能量按摩擇一)、ESPA香氛擴香1組，以及SPA第2位加購價3600元。The Spa by Socie是英式奢華與日式精緻的頂級SPA品牌，榮獲世界級World Luxury Spa Awards獎項，在情人節享受精緻尊寵，體驗完美呵護。此外還有英國皇家香氛保養品牌-ESPA精油擴香組，芳療師為貴賓推薦合適的香氛精油，貴賓再將精油擴香帶回房，香氛為情人專屬的節日更添幾分浪漫。

只有一天假期或想規劃一日行程，日勝生加賀屋亦推出《情人節一日遊套裝》，時間安排上彈性、價格可負擔，是許多情侶、小資族的熱門首選！《情人節一日遊套裝》平假日8999元，含景觀湯屋90分鐘、晚餐會席料理2客、精選氣泡酒。日勝生加賀屋幫您安排行程，午後先到北投公園散步，感受冬日暖陽、綠意盎然，接著舒服沐浴在白磺溫泉中，獨享私秘湯氛空間，泡湯完到餐廳享用美味冬季晚餐會席料理，最後再到夕月酒吧小酌為您準備的香甜氣泡酒，乾杯慶祝情人節，打造一日完美約會。

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