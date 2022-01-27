搶攻情人節浪漫商機，台北晶華酒店超前部署自2月11日至3月14日推出2套住房優惠專案供天下有情人選擇。「美味情人假期」住房專案邀請情侶們於客房內享用浪漫大餐，「月老進香團」住房專案，則鎖定還沒有情人的閨密們相約入住，帶著飯店準備的月老御守與良緣茶飲包，前往廟裡求個好姻緣，專案每房3980元起，官網訂房加購高鐵車票享8折優惠，同時適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

台北晶華酒店「美味情人假期」專案，愛侶們將可入住精緻客房4小時，於舒適的客房內享用情人節大餐，豐富的菜色內容包括肉質柔嫩的「慢燉36小時美國無骨牛小排佐時蔬」、「燻鮭魚凱薩沙拉」、「松露馬鈴薯泥」，以及唯美甜點「-法式經典草莓慕斯蛋糕」與「 INDULJ 調酒冰淇淋」，每房3980元，加價999元可延長入住時間至翌日上午11點，讓浪漫氛圍延綿不間斷。

針對還沒有另一半的族群，台北晶華也攜手位於迪化街、網友公認靈驗的月老廟-「台北霞海城隍廟」，推出「月老進香團」住房專案，四人同行每房5980元、每人1495元即可入住17坪的雲天露臺客房，獲贈四份經由城隍廟過香爐加持的月老御守與「黃長生中藥行」特別調配的紅棗、金棗、桂圓、枸杞良緣茶飲包所組成的「晶華月老進香組」，房客能攜帶前往霞海城隍廟為姻緣祈福，讓晶華和月老成為單身者最強神助攻。專案另包含上庭酒廊「臺虎精釀9.99調酒系啤酒」一小時暢飲時光以及「INDULJ」的調酒冰淇淋，邀請旅客前來感受宛如戀愛的甜蜜微醺滋味，與閨密共度歡樂的單身情人夜。

值得一提的是，「INDULJ」8% 調酒冰淇淋，是目前全球量產酒精濃度最高的冰淇淋品牌，是以調酒為核心去延伸的微醺冰品，標榜讓滋味迷人的雞尾酒透過冰淇淋的形式、以及玻璃罐裝的時尚潮流風貌與消費者接觸，打造一個精心的微醺體驗，搭配此次住房專案提供給房客品嘗的口味包括使用艾雷島的煙燻威士忌Laphroaig結合黑巧克力，搭配磨碎榛果而成的「THE DOER NO.04」；以及使用Belvedere伏特加與現榨的葡萄柚汁搭配接骨木花調香氣而成的「THE EXPLORER NO.26」，款款特色獨具，滋味優雅迷人。

為確保房客的入住安全，台北晶華酒店將持續嚴格執行防疫措施，包括於公共區域所有的空調出風口安裝「UVC滅菌空氣清淨設備」，隨時提供顧客安心清淨的空氣品質，大門口配備美國軍用等級的「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢，全館落實實聯制、出入口均設有全自動酒精消毒機等。客房也嚴守降載規範、管控入住房間數，確保出入消費貴賓以及全體服務同仁的健康與安全。

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