日本北海道及東北地方受到快速發展並逼近的低氣壓影響，這兩天須嚴防可能出現的暴風雪。JR北海道公司今天已宣布停駛168列次電車，新千歲機場也有20個起降航班被取消。

日本放送協會（NHK）報導，低氣壓正快速發展並逼近北海道附近，預測北海道及東北地方今天入夜後到明天的風勢將非常強烈，日本氣象廳呼籲民眾嚴防可能出現的暴風雪。

氣象廳預測，北海道可能降下每小時5公分左右的雪量；北海道及東北地方到21日止還可能颳起每秒35公尺的最大瞬間陣風，甚至可能出現造成能見度極低的暴風雪，恐對交通帶來影響。

北陸地方及包含新潟縣在內的日本海側地區，受到冬季型態氣壓分布增強影響，同樣必須警戒可能出現的大雪。

根據預測，到21日上午止的24小時降雪量，新潟縣可能高達70公分、北陸及長野縣60公分，北海道也可能有50公分。

JR北海道面對風雪增強可能影響列車正常行駛，今天已宣布停駛168列次，包括31列次特急列車。至於21日起的列車，JR北海道也正在檢討是否採取預防性停駛。

在空中交通部分，札幌電視台報導，截至今天上午9時止，新千歲機場已有20個起降航班被取消。

富士新聞網報導，北海道部分地區已從今天上午起開始降雪，轄內第一大城札幌市被觀測到95公分積雪。北海道及東北地方這兩天須嚴防暴風雪造成能見度嚴重下降、對交通可能帶來的衝擊。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110220