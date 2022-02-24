烏克蘭危機延燒 台股跌逾200點摜破萬八季線 11:062022/02/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭進入緊急狀態，歐美股市全面下挫，台股難逃波及，早盤開低走低下跌逾200點，萬八關卡失守。 台股加權指數以17939點開出，下跌116點，指數開低後跌勢擴大至超過200點，最低來到17818.06點，下跌237.67點，跌幅超過1%，不只摜破萬八關卡，季線約17987點也失守。 台積電持續弱勢，跌幅超過1%，早盤低點來到615元，回測今年以來低點。（編輯：楊蘭軒）1110224 俄烏緊張嚇趴台股下殺252點 摜破萬八 失守季線 台股收漲86點重返萬八 海陸空運齊揚 收復季線 #200 #萬八 #摜破 #季線 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》俄烏緊張升溫 台股失萬八、守季線 10:172022/02/22 財經 《電子零件》欣興換股併旭德 股價不同調 10:512022/02/23 財經 《盤後解析》航空拉尾翼穩萬八 高檔勿忘停利 15:062022/02/23 財經 桃園3月推長者接種專案 打疫苗可領200元禮券＋2公斤好米 09:542022/02/23 生活 資金避險 反向ETF勁揚 04:102022/02/23 財經要聞 凌志NX200來了 強登進口豪車銷售王 04:102022/02/23 產業特刊 俄烏緊張遽升 台股摜破萬八 16:312022/02/22 財經 台指期逆價差擴至91.29點 04:102022/02/23 證券．權證 遊戲族群來勁 逆勢走紅 04:102022/02/23 證券．權證 烏雲罩頂 金管會緊盯4大變數 04:102022/02/23 焦點要聞 不斷更新》俄烏危機惡化 台股早盤殺逾240點 跌破萬八 09:042022/02/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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