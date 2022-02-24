烏克蘭進入緊急狀態，歐美股市全面下挫，台股難逃波及，早盤開低走低下跌逾200點，萬八關卡失守。

台股加權指數以17939點開出，下跌116點，指數開低後跌勢擴大至超過200點，最低來到17818.06點，下跌237.67點，跌幅超過1%，不只摜破萬八關卡，季線約17987點也失守。

台積電持續弱勢，跌幅超過1%，早盤低點來到615元，回測今年以來低點。（編輯：楊蘭軒）1110224