挽袖捐熱血，大和獅子會年度捐血跨越1萬3206袋。（大和獅子會提供／盧金足台中傳真）

挽袖捐熱血，大和獅子會年度捐血跨越1萬3206袋。（大和獅子會提供／盧金足台中傳真）

受新冠肺炎疫情衝擊，也影響民眾出門捐血意願，血庫面對缺血危急時刻，台中市大和獅子會會長何正仁規畫當重新開放捐血時如何克服各種難題與障礙，一開始捐血目標6000袋，去年12月3日跨越到1萬2000袋，最後衝刺到1萬3206袋。

何正仁表示，大和家族(台中市大和獅子會、台灣大和志工社會關懷協會、大和屋餐飲集團)社會企業體系長期關注及投入社會服務、偏鄉閱讀、捐血活動，很快地在台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發發願號召下 由何明功輔導會長規畫整體捐血系列時間及各捐血中心、捐血車對口。

大和屋餐飲集團副董事長王釭坪加入協調各方資源及支援體系，最後由何正仁統合所有贊助企業、單位、贈品、人力調度、物質運輸、行銷宣傳等合作平台展開年度捐血計畫。

陳明發指出，去年達300多天捐血接力活動，中間除面對 5、6 月疫情擴大的變數影響而無法舉行外，在台中中正捐血室、三民捐血室、仁和捐血車、台中公園捐血車、大和屋崇 德店、太平長億永成活動中心、嶺東科大、東海大學、台中教大、台中家商、台中一中、台中二中、台中科大、台中工業區、文心家樂福、永安宮、四張犁三官堂、義勇消防水湳分隊等都可以看見大和家族體系舉行捐血的足跡。

何正仁也感謝台中捐血中心主任林冠州及同 仁全力支持，大和獅子位獅友、獅子家庭及大和志工隊志工每一場的排班輪值及超過25家企業、社團長期贊助非常豐富的贈品，讓每一場捐血活 動吸引更多的人參與，當然最感謝的還是捐出1萬3206袋血液的捐血人，一起捐血創造行善紀錄。