鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今天指出，政府3月7日起開放商務入境隔離採「10＋7」，機組員也只要「5＋5」，若疫情持續好轉，建議政府從七月起開放打過疫苗旅客來台觀光，每天總量管制1萬人，循序漸進救觀光。

賴正鎰說，隨疫情趨緩，很多確診者是輕症或無症狀，每天確診人數大減，所以全球多國家決定解封，與病毒共存，二月起就紛紛鬆綁邊境管制與防疫措施，來重振低迷已久的經濟，台灣也應在疫情與經濟間找平衡點，才不會跑輸別的觀光國家。

對於各國紛紛開啟國門，開放外國旅客入境，賴正鎰建議政府要加速規劃開放時程，比照日本等國家做法，只要打過兩劑疫苗或入境前後取得PCR核酸檢測陰性者，就可來台從事商務活動。

若疫情持續穩緩下，以旅遊泡泡模式，讓疫情安全的地區國家的觀光客來台旅遊，開放某特定路線或指定熱門觀光景點，每天限定開放1萬人入境，只要PCR檢測過關或隔離3天，甚至打過三劑疫苗者可以免隔離，搭配旅遊行程戴口罩等防疫措施，就能玩得盡興，搶得觀光財的先機。

至於兩岸觀光往來的部分，賴正鎰認為，兩岸也應該要重啟觀光交流往來，看看如何從航空與小三通的海運等方面逐步開放，增加到10至20個城市可直航。台灣的觀光相關產業也要提前做好旅遊行程的準備，趕緊提升自己的品質，相信屆時就可以有爆發性的觀光消費力。