均溫片廠健策(3653)公告將斥資5億元取得國內靶材廠光洋科(1785)私募股權1萬張，引起市場關注，健策表示，此次投資純屬「產業考量財務投資」，「不會參與光洋科營運」。

健策為均溫片及LED導線架廠，近幾年公司陸續切入車用IBGT、伺服器ILM等，隨著產品佈局逐步發酵，且公司經過多年努力，終於拿下國際半導體大廠均溫片訂單，帶動健策近兩年業績高成長，今年業績亦可望大躍進。

健策23日晚間公告，將斥資5億元、以每股交易價格50元，取得光洋科私募股權1萬張，約佔光洋科股權1.69%。

針對取得光洋科私募股，健策表示，光洋科為公司供應商，此次投資純屬產業趨勢財務投資考量，不會參與光洋科營運。

健策此次相對交易人為易昇鋼鐵，未來雙方簽訂正式標的股票買賣契約後，光洋科私募股票辦理信託予銀行同時支付予易昇鋼鐵3成款項，其餘款項於光洋科私募股票辦理信託予銀行之文件交付銀行後一個月內（最遲不得晚於111年3月23日，以先屆至者為準)付清予易昇鋼鐵股份有限公司。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，由於均熱片訂單持續增加，健策預估，大園二廠將於2023年達滿載，公司也規劃興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照並開始量產。

受惠於新產品及新客戶出貨挹注，健策1月合併營收為8.8581億元，較去年12月增加1萬6000元，年成長41.38%，再創單月歷史新高。

健策總經理林錦隆表示，今年營收成長幅度不會低於去年，毛利率亦可望因高毛利產品成長而正向看待。