花蓮縣政府鼓勵民眾挽袖捐血，祭出捐血完成即贈《貓》票券活動，今、明兩天將分別送出40張票券，盼能提高捐血意願，一同解決血荒。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

全台血庫異常短少，花蓮血庫存量僅剩5天，嚴重不足，其中又以AB型及O型血液最短缺，僅剩4天庫存量。花蓮縣政府鼓勵民眾挽袖捐血，祭出捐血完成即贈《貓》票券活動，今、明兩天將分別送出40張票券，盼能提高捐血意願，一同解決血荒。

花蓮捐血站站長蔡惠如指出，血庫在夏季至少需備齊7天的庫存量，冬季則因用血量較高，因此要有9天的庫存量才會充足，花蓮血庫的庫存量目前平均約5.1天，其中又以AB型及O型血液最為短缺，目前僅剩下4天的庫存量，A型與B型則分別是5天及6天。

蔡惠如表示，花蓮血庫從年前就一直處在不足的狀態，縣長得知此事後，一直與縣府團隊思考如何鼓勵民眾前往捐血，由於百老匯經典音樂劇《貓》24日至27日將在花蓮文化局演藝堂連續演出6場次，在主辦單位與文化局協助下，免費提供24日40張及25日40張的票券，盼能藉此吸引捐血人潮。

蔡惠如說，捐血站上周得知贈票一事後，眼見音樂劇將在這周演出，經同仁緊鑼密鼓安排相關事宜，選在今贈送24日的票券，明天則是贈送25日的票券。

由於捐血贈送《貓》劇票券有限，今天一早就有許多人在花蓮捐血站開門前，冒雨排隊等待捐血，40張票券也在短短1小時內發送完畢。

蔡惠如表示，捐血送《貓》票券的活動明天還有一天，縣長徐榛蔚上午也會前往花蓮捐血站支持捐血民眾並親發票券，不過她也提醒，捐血完才會贈送票券，雖會先發放號碼牌，若屆時體檢不適合捐血者，將會釋出票券。