花蓮縣府與部落頭目合作，捕獲超大隻綠鬣蜥。（花蓮縣農業處提供／王志偉花蓮傳真）

外來種綠鬣蜥在各地肆虐，花蓮過去曾通報有零星個體，但未真正捕獲。花蓮縣政府25日獲報，吉安鄉七腳川溪疑似有綠鬣蜥出沒，立即派人與小台東部落頭目陽光福合作，抓到一隻身形巨大的綠鬣蜥，確認為當地近年首例。縣府擔心綠鬣蜥把棲息地拓展到東部，將擬定計劃移除，避免族群擴散。

綠鬣蜥在台灣的活動範圍原本侷限於南部地區，近年不斷往北擴張，繼嘉義、彰化、台中後，東部的花蓮也發現其蹤跡。

花蓮曾多次接獲通報，但都沒有發現實體，農業處25日再度獲報，派人趕往七腳川溪「埋伏」，同時找來移除獵人、部落頭目陽光福，眾人在大圳溝旁發現一隻活體，纏鬥多時，終於把牠「逮捕歸案」。

縣府派人與陽光福分進合擊，與綠鬣蜥纏鬥多時，最後以手持捕網覆蓋捕捉。（花蓮縣農業處提供／王志偉花蓮傳真）

農業處證實，這隻綠鬣蜥是花蓮近年抓到的首隻活體，屬成年雌性，目前沒發現有野外族群，萬一已建立，將執行移除計劃，控制數量、阻絕擴散。

農業處處長陳淑雯表示，綠鬣蜥已公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，民眾想飼養必須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。由於南台灣氾濫成災，呼籲民眾若發現綠鬣蜥，應立即通報縣府，由專業人士捕抓，勿自行移除。