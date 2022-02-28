花蓮市重慶市場附近一條巷弄內今深夜傳出火警，因現場為一排一層樓的鐵皮木造房屋，火勢快速延燒，濃煙直逼天際，火舌不斷從鐵皮上方竄出，所幸消防隊員在半小時後控制火勢，現場無人員傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市重慶市場附近一條巷弄內今深夜傳出火警，因現場為一排一層樓的鐵皮木造房屋，火勢快速延燒，濃煙直逼天際，火舌不斷從鐵皮上方竄出，所幸消防隊員在半小時後控制火勢，現場無人員傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市重慶市場附近一條巷弄內今深夜傳出火警，因現場為一排一層樓的鐵皮木造房屋，火勢快速延燒，濃煙直逼天際，火舌不斷從鐵皮上方竄出，所幸消防隊員在半小時後控制火勢，現場無人員傷亡。（羅亦晽攝）

巷弄惡火！花蓮市重慶市場附近一條巷弄內今夜傳出火警，由於現場為一排一層樓的鐵皮木造房屋，警消獲報趕抵現場，已有火光冒出，濃煙直逼天際，且火舌不斷從鐵皮上方竄出，所幸在半小時後控制火勢，現場無人員傷亡，花蓮市公所已緊急安置4戶受災戶，至於起火原因，仍待調查。

花蓮縣消防局在今天晚間9時26分，獲報指出重慶路250巷冒出濃煙，隨即派出花蓮分隊前往查看，但因現場為一排一層樓的日式木造建築，屋頂上的加蓋鐵皮均能聯通，因此火勢很快開始延燒，消防人員趕抵後，現場不斷冒出火光，火舌不時從鐵皮屋頂上竄出，且大量濃煙直逼天際，趕緊再加派仁里分隊、自強分隊、吉安分隊、特搜大隊等車組前往支援。

不過現場為一條窄巷，消防車無法進入，消防人員只好從重慶路上拉水線至巷內打火，所幸在30分鐘後，火勢控制，且無人員傷亡，不過現場有4戶遭受波及。

據了解，火勢先從17號開始燃燒，接著再陸續延燒至3戶人家，由於該處多居住近貧家庭，花蓮市公所在第一時間安置4戶受災戶。