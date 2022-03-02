桃園市平鎮區佳鎂科技有限公司1日晚間發生火警，現場火球熊熊燃燒，還不時傳出爆炸聲響，消防人員抵達，將2名男員工救出因嗆傷送醫，消防局在2日凌晨1時許將火勢撲滅，並於上午7時26分尋獲失聯的35歲女員工屍體，至於起火點和起火原因仍需進一步調查。

平鎮工業區的佳鎂科技公司1日晚間7時44分傳出火警，一樓廠房堆放電腦零件、設備及鋁鎂合金材料燃燒猛烈，更傳出爆炸聲，大火一發不可收拾，一樓廠房全面燃燒，瀰漫濃濃化學物質燃燒氣味，濃煙烈焰紅光直衝天際，數公里外都能清楚看見。

消防人員先是將工廠內2名30多歲男性員工救出，但他們說仍有1名女員工受困火場，現場因為火勢太猛烈還不時傳出爆炸聲響，消防員持續搶救，在2日上午7點26分才在已燒毀的工廠後方找到女員工，但她已成焦屍明顯死亡。消防局表示，目前工廠仍在進行殘火處理，起火原因將由火調人員今天上午進入火場鑑定調查。